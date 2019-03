Biomasse-Förderung: SPÖ wirft ÖVP Verhandlungsverweigerung vor

"Der Blockadevorwurf ist aus der Luft gegriffen", sagt Duzdar zum KURIER. Die SPÖ habe konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt und man sei davon ausgegangen, dass die ÖVP an Verhandlungen interessiert sei. "Aber die sind gleich zu den Neos gerannt", so Duzdar. "Die Ministerin redet von Blockade, ist aber selbst an Verhandlungen nicht interessiert."

"Köstinger schummelt sich an der Verfassung vorbei"

Dass Köstinger die Förderungsverlängerung über ein Grundsatzgesetz (und neun entsprechende Landesgesetze) regeln will, ist für Duzdar skandalös: "Anstatt mit uns zu reden geht man den komplizierten Weg und schummelt sich an der Verfassung vorbei." Dadurch werde letztlich die Energiewende verzögert.

Unverständlich sei auch Köstingers Annahme, die SPÖ werde die Ökostromnovelle 2020 ("Erneuerbaren Ausbau Gesetz") blockieren, sagt Duzdar: "Wie kommt sie darauf? Wir haben noch nicht einmal einen Entwurf in der Hand."

ÖVP-Klub provoziert mit Plakaten

Für Empörung sorgen bei den Sozialdemokraten auch eine Kampagne des ÖVP-Klubs. Nach Inseraten mit dem Text " Österreich ist gegen Atomstrom – nur die SPÖ nicht" und " SPÖ vernichtet tausende Arbeitsplätze" werden nun auch entsprechende Großflächenplakate affichiert. An 29 Standorten österreichweit - jeweils vor Biomasse-Anlagen.

In einem Mail an die ÖVP-Abgeordneten (das dem KURIER vorliegt), fordert ÖVP-Klubobmann August Wöginger seine Mandatare auf, sich gemeinsam mit örtlichen Politikern und Parteifunktionären vor den Plakaten zu fotografieren und die Bilder "bei den regionalen (Landes-, Bezirks-) Medien bzw. social media Plattformen unterzubringen". Inhaltlicher Succus: Die SPÖ "öffnet dem Atomstrom Tür und Tor".