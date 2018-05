Bin weg, bin da: Chaostage in der Liste Pilz

Fragt man abseits der Politik, was von Pilz’ Rückkehr zu halten ist, so bekommt er – ganz anders als noch vor Kurzem – viel Rückenwind. „Peter Pilz gehört ins Parlament, er ist ja nicht irgendein Abgeordneter“, sagt etwa PR-Berater Wolfgang Rosam. Jene, die für ihn nicht weichen wollen, seien hingegen „illoyale Sesselkleber“ – und deren Verhalten parteischädigend: „Die Partei überlebt nur mit ihm.“ Und die Vorwürfe, die es gegen ihn gab? Die seien geklärt, und damit „Strich drunter: Niemand hat das Recht auf moralische Verurteilung.“

Ähnlich sieht das auch einer, den man politisch im gegnerischen Eck wähnen würde. „Es gibt im Parlament Abgeordnete, die sich mit strafrechtlich gravierenderen Dingen herumschlagen haben müssen. Die Sache ist strafrechtlich zweifellos erledigt“, sagt Jurist und Grünen-Politiker Georg Bürstmayr. Moralische Werturteile hält auch er für verfehlt: Er nennt die mediale Debatte über Pilz ein „Gerüchtsurteil. Die Öffentlichkeit hält von der Unschuldsvermutung nicht viel“.

Die politische Beurteilung, fügt er hinzu, sei freilich eine andere Frage. Da will derzeit aber niemand so richtig vorpreschen: Selbst bei den SPÖ-Frauen heißt es nur, es sei „irritierend, wenn eine junge Frau für einen älteren Herren verzichten muss“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner. Die Frage, ob ein Politiker nach Vorwürfen wie diesen in anderen Ländern – etwa in Deutschland – null Chance auf ein Comeback hätte, will man indes nicht kommentieren.