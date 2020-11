"Billige Ressource": Zivildiener könnten bis August 2021 zwangsverlängert werden

Neos und SPÖ fordern seit dem Frühjahr eine gerechte Entlohnung für die außerordentlichen Zivildiener - darauf habe man sich mit den Regierungsparteien ÖVP und Grünen im Sozialausschuss aber wieder nicht einigen können, kritisiert Shetty: "Das ist schlichtweg skandalös und zeigt die enorme Geringschätzung dieser Bundesregierung gegenüber der Lebenszeit der jungen Männer.“

VfGH berät noch zu ungleicher Entlohnung

Wie berichtet, erhalten zwangsverlängerte Zivildiener nur weiter ihre übliche Vergütung, während freiwillige Zivildiener eine wesentlich höhere Pauschalentschädigung erhalten. Diese ungleiche Entlohnung wird gerade vom Verfassungsgerichtshof behandelt.

Was dem Neos-Mandatar in diesem Zusammenhang sauer aufstößt: "Die Bundesregierung beschließt eine Pensionserhöhung nach der anderen, schließt Schulen und stellt damit die Zukunft der Jugend ruhend. ÖVP und Grüne machen ihr Versagen in der Handhabung der Pandemie erneut auf Kosten der Jugend wett. Das ist schlicht und ergreifend Zukunftsraub und das werden wir nicht mittragen."

Der Antrag hat den Ausschuss mit den Stimmen von ÖVP und Grünen passiert, damit ist der Weg frei für einen Beschluss im Nationalrat.