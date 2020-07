Kündigungsschutz für Lehrer soll gelockert werden

"Ich stehe jetzt am Beginn, das Bund-Länder-Papier zu verhandeln", bremst Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek in der ORF-Pressestunde die Erwartungen an rasche Reformerfolge.

Vor ihr auf dem Tisch liegt Revolutionäres: Ein Totalumbau im Schul- und Schulverwaltungsbereich, mit einer weitgehenden Autonomie der Schulen und schlanken Verwaltungsstrukturen ohne Kompetenz-Wirrwarr.

"Wir stehen nicht am Anfang einer Verländerung aller Lehrer, sondern am Anfang von etwas ganz Großem", sagt die Ministerin auch gleich in Richtung der neun Landesregierungen: Denn eine zentrale Maßnahme sieht vor, alle Bundeslehrer (etwa an AHS) und Landeslehrer (Volksschulen, Mittelschulen) über neu zu schaffende neun "unabhängige" Bildungsdirektionen zu verwalten. Aber: "100 Prozent Verländerung wird es nicht spielen", betonte die Ministerin.

Laut Expertenpapier dürfte die Reform der Bildungslandschaft rund zehn Jahre für den Vollausbau benötigen. Nun werde verhandelt, einen "Durchbruch" gebe es noch nicht, so Heinisch. "Wenn wir sehr aufs Gas steigen" könnte man die gesetzlichen Grundlage in zwölf Monaten schaffen – wobei man freilich wegen der nötigen Zweidrittelmehrheit auch die Opposition (teilweise) ins Boot holen und Gewerkschaft und Personalvertretung einbinden müsste.

Das schlechte Zeugnis von Experten für die Neue Mittelschule spielte Heinisch herunter. Es gebe kleine Fortschritte. Den erhofft sie sich auch beim Mindestlohn: Er solle auf 1500 Euro steigen.