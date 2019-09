Bildung spielt im Wahlkampf nur eine Nebenrolle

In Wahlkampfreden dominieren meist andere Themen – Pensionen, Migration, Klimawandel oder die Pflege. Immerhin haben die Neos das Thema zu ihrem Wahlauftakt prominent platziert: „Wir stellen Bildung über alles“ lautet ihr Slogan. Eine mediale Öffentlichkeit erreichte allerdings nur der Vorschlag, das Budget für Schulbücher zu reduzieren und stattdessen Tablets für alle in der 5. Schulstufe zu finanzieren.

Was nicht nur Programm bleibt, sondern sich in der nächsten Legislaturperiode ändern wird, hängt natürlich davon ab, wer mit wem koaliert. Bleibt es bei Türkis-Blau, so wird wohl fortgesetzt, was bisher schon angestoßen und zum Teil nun umgesetzt wird. Viele alte Reformen sollen zurückgenommen werden. So wird es ab der 2. Klasse wieder verpflichtend Ziffernnoten geben. Bisher reichten verbale Beurteilungen. Gleichzeitig sollen die Lehrer wieder die Möglichkeit haben, Kinder zurückzustellen, sodass sie das Jahr wiederholen müssen. Weitere Neuerung: Das Kopftuchverbot tritt an Volksschulen in Kraft – halten die Eltern sich nicht daran, sind Strafen von bis zu 440 Euro fällig. Neu für die, die 2020 in die Schule kommen: Für sie gelten bundesweit einheitliche Kriterien für die Feststellung der Schulreife.

Auch in den Mittelschulen werden die Uhren wieder zurückgedreht. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch dürfen wieder Leistungsgruppen eingerichtet werden – das war bisher nicht möglich. Auch die Notenskala wird in der Mittelschule verändert. Und Schüler des Polytechnikums haben die Möglichkeit, diese nun zwei Jahre statt nur ein Jahr zu besuchen.