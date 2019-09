"Sind unsere Kinder zu blöd für das Schulsystem?"

KURIER: Herr Salcher, vor elf Jahren erschien Ihr erster Bestseller, „Der talentierte Schüler und seine Feinde“. Nun kommt der zweite Teil, der von den ewigen Feinden des talentierten Schülers handelt. Kann dieses Buch nochmals für Furore sorgen? Existiert bei Ihrer jahrelangen Kritik am Schulsystem nicht schon eine gewisse Abstumpfung?

Andreas Salcher: Das Buch hat damals den Nerv der Zeit getroffen, weil ich eine ganz einfache Frage gestellt habe: Wie gehen wir mit den Talenten unserer Kinder um? Ich wurde Buchautor des Jahres, durfte drei Jahre lang ehrenamtlich als KURIER-Schüleranwalt wirken. So weit, so gut. Was aber nicht funktionierte: Dass noch immer nicht die modernen und wissenschaftlich nachgewiesenen pädagogischen Prinzipien des Lernens in alle Schulen Einzug gefunden haben. Deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Buch komplett neu zu schreiben. Ich möchte das Thema Bildung in diesem Wahlkampf positionieren. Denn die Zukunft des Landes liegt nicht in einem Wohnzimmer auf Ibiza, sondern in den Klassenzimmern dieses Landes.

In diesem Wahlkampf ist Klimaschutz das große Thema. Bildung spielt gar keine Rolle. Warum?