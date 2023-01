Bilder von Kindesmissbrauch: Regierung erhöht Strafen deutlich

Prävention

Im Bereich der Prävention sollen vor allem Kinderschutzkonzepte weiter ausgebaut werden. Im ersten Halbjahr soll noch ein Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt werden, der sicherstellt, dass österreichische Schulen über verpflichtende Kinderschutzkonzepte verfügen. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen zudem Lehrern helfen, Missbrauch schnell zu erkennen. Die Konzepte müssen überprüfbaren Qualitätskriterien entsprechen, wofür die Regierung auch eine Qualitätssicherungsstelle "Kinderschutz" einrichtet.

Arbeitgeber, die Kinder und Jugendliche betreuen, sowie Vereine sollen zudem künftig Bescheid wissen, wenn von ihren ehrenamtlich Tätigen oder Mitarbeitern wegen sexueller Gewalt gegen Kinder eine akute Gefahr ausgeht. Das Justizministerium prüft deshalb, ob eine Verständigungspflicht rechtlich möglich ist. Im Fall Teichtmeister gaben beispielsweise viele ehemalige Arbeitgeber an, nichts von den Ermittlungen gegen ihn gewusst zu haben. "Wie wir das genau ausgestalten, müssen wir uns in den nächsten Monaten genau anschauen", sagte Zadic.

Ebenso die Prävention stärken soll eine österreichweite Kinderschutz-Kampagne der Bundesregierung.

Ermittlung und Aufklärung

Da die Zahlen von Verdachtsmeldungen im Online-Kindesmissbrauch stetig steigt, sollen die Cyber-Ermittlungen verstärkt werden. Etwa durch Spezialisten in den Landeskriminalämtern oder Schwerpunktdienststellen in den Regionen. Auch die stelle für Cyberkriminalität im Bundeskriminalamt (BKA) bekommt mehr Personal. Mit modernerer Software will man den Experten dann die Sichtung und Aufbereitung des Materials erleichtern.

Opferschutz und Täterarbeit

Die Regierung will Stellen für psychosoziale Nachbetreuung und Familienberatungsstellen ausbauen. Zudem will sie Täter im Strafvollzug - und auch danach - von Beginn an noch gezielter therapieren.

Budget

Wie wirkt sich das auf Österreichs Haushalt aus? Sämtliche Maßnahmen kosten 2023 zusätzlich neun Millionen Euro. 3,5 Millionen Euro fließen in die psychosoziale Nachbetreuung, drei Millionen in die Familienberatungsstellen und zwei Millionen in die Kinderschutzkampagne.