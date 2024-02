Bierparteitag: Wlazny traf sich mit Hunderten Mitstreitern

Stammtische geplant

Das Ziel: In Einzelgesprächen zu klären, wer sich in welcher Form in die Parteiarbeit einbringen kann – als Parteimitglied, freiwilliger Helfer oder als Experte. Geplant sind auch Bierpartei-Stammtische, zunächst in den Landeshauptstädten, dann in den einzelnen Regionen der Bundesländer. „Wir wollen letztlich in allen 39 Regionalwahlkreisen vertreten sein“, kündigt Wlazny an.