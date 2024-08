Bezahlkarte für Asylwerber in (fast) ganz Österreich: Niederösterreich ist skeptisch

Keine Barauszahlung mehr

Zunächst aber zum Pilotprojekt des Bundes: 52 Karten wurden an Asylwerber, die sich in Bad Kreuzen in Bundesbetreuung befinden, ausgegeben, 82 gingen an Asylwerber in sieben Quartieren der Landesbetreuung.

Auf die „Sachleistungskarte“ wird ein Guthaben gebucht – das ist Geld für Verpflegung, sofern diese im Quartier nicht bereitgestellt wird, ein Taschengeld von rund 40 Euro im Monat sowie die Remuneration für gemeinnützige Arbeit. Das Taschengeld kann vom Asylwerber in bar abgehoben werden. Der Transfer vom Bund bzw. Land an den Asylwerber ist aber vollständig bargeldlos.

Das ist ein Punkt, den sogar die eher kritisch eingestellten Asyl-NGOs befürworten. In den meisten Ländern muss das Geld in bar organisiert, transportiert, in einem Tresor gelagert und dann händisch an alle Asylwerber ausbezahlt werden. Für jede Auszahlung gibt es dann noch eine schriftliche Bestätigung. Der Verwaltungsaufwand ist enorm – und fällt mit der Bezahlkarte weg.