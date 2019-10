Werner Kogler ist wieder in Fahrt. Der Chef der Bundes-Grünen steigt Freitagmittag in Dornbirn mit den Ländle-Grünen in einen Regionalzug ein. Der pendelt bis Mitternacht zwischen Bludenz und Bregenz durch das Vorarlberger Rheintal. In diesem urbanen und verwachsenen Ballungsraum liegen die zehn größten Gemeinden des Bundeslandes. Und die sind die Hochburgen der Ökopartei.