Besuch bei Van der Bellen: Hinter der Tapetentür mit Juli und Donald

Hitzkopf

Etwas weiter rechts am Schreibtisch steht eine Donald-Figur. Van der Bellen ist Fan – aber nur vom Donald in den Carl-Barks-Comics aus den 1940er-Jahren, wie er betont. Donald steht da mit geballter Faust, weit aufgerissenem Schnabel. „Er ist ein Hitzkopf, nicht so wie ich.“ Was dem Bundespräsidenten imponiert: „Er gerät immer wieder in Schwierigkeiten, aber am Ende kann er es immer wieder geradebiegen.“

Das Hitzige und das Geradebiegen – auch das gefällt ihm an seinem Job. Und davon gab es in seinen bisher fünf Jahren im Amt wahrlich genug. Fünf Bundeskanzler und 64 Minister hat er nach diversen Krisen und Skandalen angeloben müssen.

Ob er noch einmal sechs Jahre ranhängen und im Herbst für die Hofburg kandidieren will? „Wir sind bei dieser Entscheidung in der Endphase“, sagt Van der Bellen. Wir? Juli und er? Sein Team und er?

Und was würde Kaiser Joseph II dazu sagen?