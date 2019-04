Berichtspflicht an Ministerium zieht Ermittlungen in die Länge

Die Informationspflicht im Vorhinein stehe im „eklatanten Widerspruch“ zu der Prämisse, mit der die Korruptionsstaatsanwaltschaft ursprünglich eingerichtet worden sei, sagt Vrabl-Sanda. Sie betont aber, dass es ihr nicht um den Aspekt der Geheimhaltung gehe, sondern um eine Verkürzung der Verfahrensdauer.

Sie fordert eine Evaluierung - man müsse sich „sehr gut anschauen, welche Art der Berichtspflicht wirklich erforderlich ist“.

Bis dato sei es nicht vorgekommen, dass ein Ermittlungsschritt nicht genehmigt worden sei, erklärt die Chefin. Dazu kommt, dass das Verfassen solcher Berichte sehr aufwendig sei - die Staatsanwälte wollen ja besonders präzise und schlüssig formulieren, damit ihr Antrag durchgeht. Vrabl-Sanda: "Die Arbeitsbelastung ist enorm."

Die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) reagierte am Donnerstag prompt auf die Kritik. "Es ist selbstverständlich, dass wir uns das laufend anschauen“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Klackl. Die Berichtspflicht sei notwendig, um die erforderliche Qualität sicherzustellen und für ein effizientes Wirken der Justiz zu sorgen.

Die Kritik, dass durch die neue Berichtspflicht die Gefahr einer Verzögerung im Verfahren gegeben sei, könne er nach derzeitigem Wissensstand nicht nachvollziehen.

Es gehe ja nur darum, dass die OStA rechtzeitig informiert werden müsse, „das bedeutet nicht einen umfänglichen, langen Bericht, sondern eine knappe Information“, sagte Klackl.

Von einer Masse an Berichten könne auch nicht die Rede sein. Klackl stellte außerdem klar, dass es nicht so sei, dass alle Berichte, die an die OStA gehen, auch an den Justizminister weitergeleitet werden. Das komme auf den Einzelfall an.

BVT-Razzia "anders beurteilt"

In die Kritik geraten war das Haus zuletzt wegen der Razzia im BVT - im Nachhinein hat ja das Oberlandesgericht ( OLG) festgestellt, dass diese teilweise rechtswidrig bzw. nicht verhältnismäßig gewesen sei.

"Die Verdachtslage war gegeben, und wir waren verpflichtet, Beweise zu sichern", erklärt Vrabl-Sanda dazu. "Wir waren der Ansicht, die Hausdurchsuchung ist verhältnismäßig, das OLG hat das anders beurteilt."

Auf die Frage, ob sie es als ungerecht empfinde, dass ihrem Haus rund um die Causa BVT die Schuld zugeschoben worden sei, sagt die WKStA-Chefin trocken: "Die Frage nach der gerechten Behandlung ist keine Kategorie für mich."