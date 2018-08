„Benachteiligung nicht akzeptabel“: Stelzer will mehr Geld für Uni Linz

Schon jetzt gäbe es einen Mangel von 7400 Fachkräften im MINT-Bereich, 2400 davon sollten einen Uni- oder Fachhochschulabschluss haben, schildert Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl. 2025 würden dann schon 12.000 Fachkräfte in diesem Segment fehlen.

Bei den Verhandlungen mit Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, ÖVP, wollen die Oberösterreicher Gerechtigkeit einfordern. „Oberösterreich ist ein Nettozahler. Von einem Steuer-Euro an den Bund fließen nur 45 Cent zurück“ will Stelzer die Bundesregierung in die Pflicht nehmen. OÖ liefere 17 Prozent des BIP, erhalte für die JKU nur fünf Prozent des Gesamtuni-Budgets. Wien dagegen steuere 26 Prozent beim BIP bei und bekomme 54 Prozent des Uni-Topfes. Aus dem erhält die Steiermark derzeit 20 Prozent bei einem BIP-Anteil von 13 Prozent. Stelzer: „Eine Benachteiligung der JKU ist nicht mehr akzeptabel.“