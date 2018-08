Reimon: „Bei uns entscheidet Basis - die ist unberechenbar“

„Solange wir nicht wieder im Nationalrat sitzen, sind die Grünen in einer Krisensituation“, sagt der grüne Europa-Abgeordnete Michel Reimon. Ein Grund für die Krise der Öko-Partei war die lange Abstinenz während der Bundespräsidenten-Wahlkämpfe, meint er.

„ Die Grünen haben sich eineinhalb Jahre zurückgenommen und Alexander Van der Bellen als unabhängigen Kandidaten den ganzen Raum gegeben. Wenn man den Oppositionsjob versteckt, bekommt man die Rechnung präsentiert“, analysiert Reimon.

Er plädiert für einen harten Oppositionskurs der Grünen in Österreich, für den Parteivorsitz will er sich aber nicht bewerben. „ Dafür habe ich kein Talent. Im Europäischen Parlament fühle ich mich gut aufgehoben.“

Reimon will als Spitzenkandidat der Grünen bei der EU-Wahl im nächsten Jahr antreten. „Ich werde mich bewerben“, sagt er vorsichtig, „bei uns entscheidet die Basis – und die ist unberechenbar“, weist er auf basisdemokratische Beschlüsse in seiner Partei hin – und die haben in der Vergangenheit schon öfter für Überraschungen gesorgt.

Ob es ihm gelingt, Nummer 1 der Grünen für die EU-Wahl zu werden, ist offen. Eines weiß er aber ganz genau: „Der Europa-Wahlkampf wird zwischen Europa-Freunden und Europa-Feinden entschieden werden. Es geht um die Grundsatzfrage, welches Europa wollen wir?“

Für den Abgeordneten ist Europa „ein Lebensgefühl“, das er unter keinen Umständen aufgeben möchte. „Wenn man im Burgenland an der ehemaligen Ostblock-Grenze aufgewachsen ist, weiß man Europa zu schätzen.“

Im Wahlkampf will Reimon bewusst auf andere Themen als Migration und Abschottung setzen („das werden ÖVP und FPÖ erledigen“): „Ich komme aus der globalisierungskritischen Bewegung und werde Freihandelsverträge und ihre Auswirkungen auf die Bürger, Fair Trade, Ökologie und Wasser thematisieren.“