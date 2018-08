Neue EU-Wasserrichtlinie: "Angriff auf unser kostbares Gut"

In Österreich gilt Wasser als „flüssiges Gold“, das vielerorts in hoher Trinkqualität vorhanden ist. In den meisten Fällen ist es Aufgabe der Gemeinden, sich darum zu kümmern, dass es keimfrei fließt, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird. Dass die Europäische Union schon im Herbst eine neue Trinkwasserrichtlinie plant, die hohe Mehrkosten zur Folge haben könnte, werten Politiker hierzulande als „ Angriff auf unser kostbares Gut“. Daher wollen sie verhindern, dass vor allem kleinere Kommunen aus finanziellen Gründen ihre eigenen Wasserwerke in fremde Hände legen müssen.

Bundesweit gibt es ungefähr 5500 Wasserversorger, zu denen kommunale Anlagen genauso zählen wie Wasserverbände und Genossenschaften. Geht es nach dem Entwurf zur Richtlinie, müssen europaweit alle Anbieter künftig statt einer Komplettüberprüfung pro Jahr insgesamt zehn durchführen lassen. In der EU-Kommission wird zudem eine verpflichtende UV-Anlage diskutiert, um die vorhandenen Bakterien im Wasser abzutöten, die viele heimische Anbieter aufgrund des fast unbelasteten Wassers gar nicht benötigen.

Das Thema liegt seit dem Frühjahr auf dem Tisch. Im März wurde im Bundesrat dazu sogar eine Subsidiaritätsrüge beschlossen, weil die Ziele der Richtlinie zwar befürwortet werden, die Bestimmungen aber der Verhältnismäßigkeit widersprechen. EU-Abgeordneter Lukas Mandl (ÖVP): „Wir brauchen nicht zusätzliche teure Kontrollen.“ Es würden Lösungen für Probleme verordnet, die es in Österreich gar nicht gebe. Inzwischen sind die möglichen Auswirkungen auch schon auf Gemeindeebene angekommen, was den Protest noch mehr verstärkt.