Breite Kritik: Kommt Gefährder-Überwachung doch nicht?

Bekannte Bedenken

So bleiben unter anderem der Österreichische Rechtsanwaltskammertag, die WU Wien und auch die Johannes Kepler Universität Linz dabei: Der neue Entwurf stellt einen weiterhin nicht verhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre dar. Auch hinsichtlich der technischen Umsetzung gibt es schwere Bedenken. Aus bereits bekannten Gründen: Es ist unklar, welche Software in die Geräte eingebracht werden soll und ob Sicherheitslücken bleiben, die dann auch Hacker nutzen könnten.

Ebenso große Zweifel gibt es daran, ob eine Lösung möglich ist, bei der Behörden nicht auf das gesamte Smartphone zugreifen können. Vorgesehen wäre, dass die Behörden nur spezifische Chats, nicht auch sämtliche Daten, auswerten können. Die Datenschutzbehörde ortet zudem unklare Formulierungen im vorgelegten Gesetzestext. Und sie warnt vor einer „erheblichen Verunsicherung“ von „weiten Teilen der Bevölkerung“ – durch die weitreichenden „technischen Eingriffsmöglichkeiten“.

Diese und weitere Punkte kritisierten zuletzt nicht nur Fachleute, sondern auch Neos-Mandatar Nikolaus Scherak. Wie beurteilen die Neos den Gesetzesentwurf?