Messenger-Überwachung: Experten warnen vor "Verbündung" mit Hackern

Der Entwurf zur geplanten Messenger-Überwachung sorgt bei Fachleuten für Kritik - unter anderem weil es nötig sein würde, externes Know-how für die technische Infiltrierung von Geräten in Anspruch zu nehmen. Davor warnen jedenfalls Universitätsprofessoren der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) in einer Stellungnahme zum aktuellen Entwurf. Sie orten eine "Verbündung" mit Hackern, wie sie es formulieren. Auch die Rechtsschutzmechanismen sehen sie kritisch.

Die Bundesregierung hat im April einen entsprechenden Entwurf präsentiert. Er sieht die Möglichkeit vor, auf Messengerdienste zuzugreifen bzw. Nachrichten auszulesen. Die Maßnahme soll auf Fälle beschränkt werden, die auf terroristische und verfassungsgefährdende Aktivitäten hindeuten. Das sind zum Beispiel die Vorbereitung von terroristischen Anschlägen oder die Bildung von terroristischen Gruppierungen. Auch bei Spionage ist der Einsatz möglich.

Zukauf von Trojanern befürchtet

Die Stellungnahme stammt von Rene Mayrhofer und Michael Sonntag vom Institut für Netzwerke und Sicherheit an der JKU sowie von Alois Birklbauer vom Institut für Strafrechtswissenschaften. Sie verweisen in ihren Ausführungen zunächst darauf, dass im Entwurf völlig offen gelassen wird, wie Überwachungssoftware in die Geräte eingebracht werden soll. Aktuelle Smartphone-Betriebssysteme, so geben sie zu bedenken, hätten ausführliche Sicherheitsmechanismen.

Man müsse zur Umgehung offene Sicherheitslücken ausnützen. "Daher ist die Komplexität des notwendigen Angriffs gegen die Sicherheitsmaßnahmen sehr hoch", konstatieren die Fachleute. Es sei auszuschließen, dass die heimischen Behörden die Personalressourcen hätten, um derartige Software zu erstellen.