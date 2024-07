Migration und Bildung

In der Bildungsfrage sieht Beate Meinl-Reisinger zudem massive Probleme an Schulen und impliziert, dass die ÖVP unter dem Bildungsminister Polaschek einiges verschlafen habe. Sie sehe das Potenzial, dass Österreich sogar zum Bildungsweltmeister werde. Da gäbe es viel aufzuholen auf der Ebene des Bundes, aber vor allem auch in Wien. Wo wir ebenfalls wieder beim Migrationsthema wären, um auch tendenziell bildungsferne Schichten abzuholen. Im Gespräch stärkt sie Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr den Rücken und erklärt, dass sie es begrüße, dass jemand sagt, dass sich hier etwas ändern müsse.