Österreichs amtierendes Beamtenkabinett ist keine neutrale Regierung, sondern vom Charakter eine Konzentrationsregierung, in der Parteigänger als Minister und vor allem als Sekretäre und Kabinettsmitarbeiter vertreten sind. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Wahlkampf auch das Beamtenkabinett erfassen würde - am Mittwoch war es so weit.