Bandscheibenvorfall bei Anschober, Hafenecker brach sich das Bein

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker machte seine Verletzung via Twitter publik. "Ein gebrochenes Bein ist schlimm genug, aber nun auch noch den Othmar Karas in der ORF-Pressestunde ertragen zu müssen ist die Hölle", schrieb Hafenecker auf Twitter. Der Unfall passierte am Dienstag, als Hafenecker auf Glatteis ausrutschte, berichtet die Tageszeitung Heute.