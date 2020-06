Balkan-Offensive gegen Terror

Mit einem diplomatischen Reisemarathon durch Kroatien, Serbien, Montenegro und Kosovo innerhalb von nur drei Tagen startet Innenministerin Johanna Mikl-Leitner eine Offensive gegen die islamistischen Netzwerke und gleichzeitig gegen die derzeit laufende Massenauswanderung vom Westbalkan. Ein Ergebnis soll im März eine internationale Antiterrorkonferenz in Wien sein.

Vom Westbalkan kommen derzeit zwei Phänomene, die den Sicherheitsverantwortlichen in Österreich große Sorgen bereiten. Zum einen gilt ein dschihadistisches Netzwerk in Bosnien mit engen Verbindungen nach Österreich als das wichtigste Rekrutierungs- und Radikalisierungsinstrument für die Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS). Wie Ermittlungen zeigen, haben sich zwischen Sarajevo und Wien Terror-Rekrutierer etabliert, die aus den umliegenden Ländern junge Menschen für den Dschihad in Syrien und im Irak rekrutieren. Betroffen sind auch Italien und Kroatien, das erst kürzlich einen gesuchten IS-Extremisten nach Österreich auslieferte.

Dieser Bedrohung, so Mikl-Leitner, könne man nur durch intensive Zusammenarbeit der betroffenen Staaten begegnen. Der IS-Terror stand daher auch Mittwoch im Mittelpunkt des Arbeitstreffens mit ihrem kroatischen Amtskollegen Ranko Ostojic.