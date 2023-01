Badelt zu Regierungsklausur: "Müssen uns langfristige Gedanken machen"

Erneuerbare Energien sind für den Experten grundsätzlich ein Thema, welches man umfassend bearbeiten müsse. So fordert er zum Beispiel, dass die öffentliche Hand mehr tut, um die Klimaziele zu erreichen. "Ich denke da an Gebäudesanierungen oder auch an das Beschaffungswesen und vieles mehr", erklärt Badelt und hofft auch, dass man Barrieren abbauen kann. "Es gibt viele Barrieren, um die Erneuerbaren weiter auszubauen. Da spreche ich nicht nur von Genehmigungen, sondern auch von Flächenwidmung. Oder aber auch das Problem mit fehlenden Fachkräften, um PV-Anlagen überhaupt auf das Dach zu bringen."

Größeres Defizit

Als Chef des Fiskalrates hat Badelt auch den Überblick über die Staatsschulden. Die vergangenen Krisen haben enorme Mengen an Steuergeldern verschluckt und so auch die Schulden in die Höhe getrieben. "Die knapp vor Weihnachten beschlossene Förderung für Unternehmen ist sehr teuer. Das wird das Defizit im kommenden Jahr noch einmal deutlich nach unten führen. Noch unter die Maastricht-Grenze. Langfristig wird ein Kurswechsel in der Finanzpolitik nötig sein. Wir müssen einen Konsolidierungspfad vorbereiten und auch auf demografische Ausgaben wie Pensionen und Gesundheit berücksichtigen. Ich denke da wird der Finanzausgleich eine ganz wesentliche Rolle spielen."