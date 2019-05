Austrittswelle in Vorarlberger FPÖ

So sollen allein in Götzis am Donnerstag zwölf Mitglieder ausgetreten sein, darunter auch Bundesrat Christoph Längle. Aber auch in anderen Ortsgruppen herrscht Unzufriedenheit mit der Parteileitung. So war etwa dem Gemeinderat in Meiningen (Bezirk Feldkirch) das Rattengedicht "ein Zufall zu viel".

Am Freitag gab dann die Ortsgruppe Lorüns (Bezirk Bludenz) den Austritt aus der Freiheitlichen Partei Vorarlberg per Aussendung bekannt. Auch für die Landtagswahl 2019 stehe man nicht mehr zur Verfügung. Die FPÖ entwickle sich in eine Richtung, die für die Ortsgruppe nicht mehr tragbar sei, begründete der Lorünser Ortsparteiobmann und Gemeindevertreter Otto Schuh den Austritt.