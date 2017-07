Außenamt zu Italien-Konflikt: "Behalten den Fährverkehr im Auge"

Man sei „noch nicht einer Meinung“, habe aber ein „ordentliches Gesprächsklima“, so das Fazit von ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz nach einem etwa einstündigen Gespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano gestern in Wien.

Anlass war eine OSZE-Sitzung, weil Italien 2018 den Vorsitz von Österreich übernimmt. Dabei erklärte Alfano, er werde den Fokus auf die Herausforderungen und Chancen der Migration und des Mittelmeerraumes legen. Freilich kamen Kurz und Alfano aber nicht drumherum, den österreichisch-italienischen Konflikt zur Brenner-Grenze zu diskutieren.

Mit dem italienischen Außenminister hatte Kurz eigentlich einen Gesinnungsgenossen vor sich. Alfano galt einst als „rechte Hand“ von Ex-Premier Silvio Berlusconi, gründete 2013 als Innenminister eine eigene Partei, die NCD, löste diese heuer auf und gründete dann die „Alternativa Popolare“ (mehr dazu am Ende des Artikels). Wie Kurz’ Volkspartei handelt es sich dabei um eine Mitte-Rechts-Partei.

Einig sind sich die beiden aber bei Weitem nicht.

Fährverkehr entscheidender Faktor

Kurz pochte bei dem Vier-Augen-Gespräch nach der OSZE-Sitzung darauf, dass die Mittelmeerroute geschlossen und der Fährverkehr zu Inseln wie Lampedusa eingestellt werden müsse. Flüchtlinge dürften nicht mehr aufs Festland gelassen werden, appellierte er an seinen Amtskollegen. Auf einen Punkt hat man sich zumindest verständigt: Dass das Weiterwinken gen Nordeuropa keine Lösung sei.

Vom Schließen der Route hält Alfano aber wenig, er fordert Solidarität in der EU ein und will die Hilfe in den Krisenregionen verstärken. Italienischen Medien sagte der Mitte-Rechts-Konservative vor einigen Wochen, seine Landsleute könnten "stolz darauf sein, Tausende Menschenleben und die europäische Ehre gerettet zu haben".

Zur Erinnerung: An der italienischen Küste sind heuer bereits 97.000 Flüchtlinge gelandet – ein neuer Rekord. Die Flüchtlingslager in Italien sind zum Bersten voll, eine Lösung ist nicht in Sicht. Derzeit wird die Lage am Brenner aber als ruhig beschrieben. Pro Tag werden etwa 15 bis 25 Flüchtlinge, meist afrikanischer Herkunft, aufgegriffen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es fast doppelt so viele.

Was also wäre ein Grund, die Grenze dichtzumachen? Der Fährverkehr sei entscheidend, heißt es aus dem Außenministerium zum KURIER. „Wir behalten ihn im Auge, weil er ein Indikator dafür ist, dass es zu größeren Ansammlungen an Flüchtlingen kommt. Wenn die Polizei sie nicht aufhält und wir den Eindruck haben, Italien ist überfordert, sind wir bereit, den Brenner zu schützen.“ Szenarien will man nicht nennen - man setze jedenfalls auf die Beobachtungen der österreichischen Beamten vor Ort.