Auslieferung von Sebastian Kurz im November

Die SPÖ äußerte jüngst Zweifel an dem Termin und ortete eine Verzögerungstaktik seitens der ÖVP. "Wir erleben wieder das bekannte Tricksen und Täuschen der Türkisen und des Herrn Kurz“, so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried im ORF‐Radio am vergangenen Sonntag. Einerseits werde "Stein und Bein“ geschworen, "dass er so schnell wie möglich ausgeliefert werden möchte“, andererseits werde "scheinbar alles getan, um das zu verzögern“.

Aus der ÖVP hieß es laut ORF‐Radio, man bleibe bei den bisherigen Gewohnheiten, die Sitzungen des Immunitätsausschusses direkt im Umfeld einer Plenarsitzung stattfinden zu lassen.