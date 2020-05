Noch mehr Millionen-Verlust für Salzburg

Das Salzburger Spekulationsdebakel dürfte noch nicht den Verlust-Plafond erreicht haben. Am Freitag präsentierte der neue Finanzlandesrat Georg Maltschnig mit seinem externen „Kriseninterventionsteam“ um Ex-Investmentbanker Willi Hemetsberger ( Ithuba Capital), den Linzer Rechtsprofessor Meinhard Lukas und den Wirtschaftsprüfer Walter Knirsch den aktuellen Finanzbericht – und der verheißt nichts Gutes. Denn in den vergangenen eineinhalb Monaten konnte das Land zwar seine Finanzschulden um 100 Millionen Euro abbauen, aber zugleich schrumpfte das Ertragsplus aus Finanz-Geschäften von 74 Millionen Euro auf 35,3 Millionen Euro. Oder anders gesagt: Das Land fuhr einen weiteren Verlust in Höhe von 39,41 Millionen Euro ein. So mussten 24 Zinswetten (Swaps) mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur ( ÖBFA) mit einem Schaden in Höhe von 23,5 Millionen Euro aufgelöst werden, „um das Risiko von deutlich höheren Verlusten“ zu vermeiden. Das restliche Minus wurde durch steigende Zinsen und das Investment in die instabile „Türkische Lira“ verursacht.