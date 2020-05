Burgstaller, Brenner, Haslauer müssen aussagen

Tag vier im U-Ausschuss zum Salzburger Finanzskandal: Diesmal wurde die Liste mit jenen 57 Zeugen bekannt gegeben, die geladen werden. Die Liste war schon am Dienstag einstimmig beschlossen worden, „wir wollten die Personen aber zuerst selbst informieren, bevor sie davon aus den Medien erfahren“, sagt die Ausschuss-Vorsitzende, Astrid Rössler von den Grünen, dem KURIER.

Die Liste liest sich wie ein Who’s who Salzburgs: Aktive und ehemalige Regierungsmitglieder, Topbeamte und Bankmanager werden sich in den kommenden Wochen die Klinke in die Hand geben. Befragt werden sollen u.a. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller ( SPÖ), ihr Vorgänger Walter Schausberger ( ÖVP), ihr Stellvertreter Wilfried Haslauer ( ÖVP), die drei ehemaligen Finanzlandesräte Eisl ( ÖVP), Raus ( SPÖ) und Brenner ( SPÖ). Auf der Zeugenliste stehen auch Rechnungshof-Direktor Manfred Müller sowie Mitarbeiter der Deutschen Bank und Mitglieder des Finanzbeirates.

Drei wichtige Auskunftspersonen könnten sich aber der Aussage entschlagen, weil gegen sie strafrechtlich ermittelt wird: Der suspendierte Leiter der Finanzabteilung, Eduard Paulus, die frühere Referatsleiterin Monika Rathgeber und ihr einstiger Mitarbeiter Christian M. Laut Rathgebers Anwalt Herbert Hübel werde seine Mandantin sicher Auskunft geben.