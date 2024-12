Wöginger zur Dreierkoalition: „Ich habe ein gutes Gefühl“

Hat es bisher noch keinen Moment gegeben, an dem man gesagt hat, jetzt stehen die Gespräche an der Kippe zum Scheitern?

Karl Nehammer hat die Chancen mit 50:50 eingeschätzt, dass es eine Dreierkoalition geben wird. Wie sehen Sie die Chancen?

Die Chancen sind nach wie vor gegeben. Bei Prozentzahlen bin ich vorsichtig, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir uns auf viele Punkte einigen werden. Es geht auch darum, dass diese Koalition bei den wichtigen Aufgabenbereichen auch wirkliche Pilotprojekte vorzeigen wird können.

Manchmal entsteht aber der Eindruck, dass es diese Dreierkoalition nur geben wird, damit FPÖ-Parteichef Herbert Kickl nicht Kanzler werden kann.

Das sehe ich anders. Es ist mir wichtig, dass es eine Koalition der Mitte ist. Extrempositionen werden dieses Land nicht weiterbringen.

Somit ist für Sie die SPÖ trotz ihrer zuletzt sehr linken Positionen wieder in die Mitte gerückt?

Die SPÖ ist ja nicht nur Parteichef Andreas Babler. Wir haben in der SPÖ auch Bewegungen bzw. Landesorganisationen, mit denen wir zum Teil auch in einer Koalition sind. Ich denke da an Kärnten oder Tirol. Die SPÖ ist eine traditionelle Partei, die schon auch in der Mitte steht, selbst wenn es Ansätze gibt, die weiter links einzustufen sind. Deshalb würde ich auch sagen, dass ÖVP, SPÖ und Neos insgesamt eine Koalition der Mitte sind. Und eine Koalition der Mehrheit, die die dringenden Fragen lösen kann.