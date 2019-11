Aufstand gegen SPÖ-Spitze: Schreiduelle wegen Kündigungs-Mails

Die Situation in der Bundesparteizentrale der SPÖ in der Wiener Löwelstraße eskalierte Donnerstagabend vollends: Nachdem die Parteispitze und Pamela Rendi-Wagner bereits am Dienstag bei der ersten Informationsveranstaltung für die SPÖ-Belegschaft mit Rücktrittsforderungen und wütenden Beschimpfungen konfrontiert war, kam es am Donnerstag noch härter.

Einzelne Mitarbeiter bezeichneten das Vorgehen der Bundespartei als „absolute Sauerei“ und verglichen die SPÖ mit gewissenlosen Unternehmen.

Grund dafür ist die geplanten Kündigung von 27 der 102 Mitarbeiter.