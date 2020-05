Aufstand der Ärzte gegen Sparplan

Skandalös. Empörend. Eine Chuzpe. Selten ist die Politik so einmütig aufgebracht wie derzeit über die Ärztekammer. Ob rotes Bundesland, ob schwarzes Bundesland, ob Bundes-Sozialversicherung: Die Politik wirft den Funktionären der Ärztekammer vor, die „Macht des weißen Mantels“ zu missbrauchen, um „ihre Pfründe abzusichern“.

Der Anlass für die Empörung: Die Ärztekammer hat eine Kampagne fix und fertig, mit der sie die Patienten gegen die Gesundheitsreform mobilisieren will. Ab kommenden Montag sollen in den Wartezimmern von Spitälern und Ordinationen Plakate mit folgendem Text hängen: „Mein Arzt ist weg. Eingespart“ bzw. „Mein Spital ist weg. Eingespart“. Subtext: „Früher konnte meine Mutter zur Kontrolle ins Spital im Ort. Jetzt gibt’s dort nur noch die Notfallambulanz. Die Abteilungen haben sie eingespart. Müssen wir jetzt immer 100 Kilometer ins nächste Krankenhaus fahren?“. Die Verteilung der Plakate durch die Ärztekammer an ihre Mitglieder startet heute, Samstag. Die Politik bekam Wind von d er Sache und geht in Gegenwehr.

Ein ungleiches Duell. Denn jeder weiß, wie viel Prestige ein Politiker bei der Bevölkerung hat und wie viel ein Arzt. Aber die Politik kann eine Reihe von Zeugen nominieren, die ihr in der Sache recht geben: Experten von der OECD über den Rechnungshof, vom IHS bis zum WIFO, von Gesundheitsökonomen bis zur EU-Kommission fordern eine Strukturbereinigung im Gesundheitsbereich – und jetzt, wo die Politik sie nach langem Hin und Her endlich macht, „wacheln die Ärzte mit dem Leichentuch“, sagt der Chef des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, Hans Jörg Schelling zum KURIER. „Immer, wenn man im Gesundheitsbereich irgend etwas angreift, kommt die Ärztekammer und redet den Leuten ein, sie müssten sterben.“ Diese Panikmache und Verunsicherung der Patienten sei „empörend“, sagt Schelling.

Das findet auch die Wiener Gesundheitslandesrätin Sonja Wehsely . Schelling und Wehsely erinnern an die Debatten um eCard, ELGA, eMedikation usw. Stets war die Ärztekammer dagegen. Wehsely: „Es ist eine Chuzpe, wenn sich die Ärztekammer als Patientenvertretung aufspielt. Die Gesundheitsreform enthält erstmals Qualitätsstandards und Qualitätskontrollen – und dagegen wehren sich die Ärzte in Wahrheit. Aber sie sagen es nicht, sondern sie benutzen die Macht des weißen Mantels, um die Patienten zu verunsichern.“