Aufschrei von Bewerbern nach MedAT-Test

KURIER: Nicht neu ist der Vorwurf, dass der MedAT-Test nur mit teuren Vorbereitungskursen schaffbar ist. Die gratis von der MedUni Wien zur Verfügung gestellten Unterlagen werden als wenig hilfreich kritisiert.

Joachim Punter: Wie gut Lernunterlagen eingeschätzt werden, ist immer subjektiv. Aber dieser Kritik sind wir nachgegangen und haben 2015 eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Nach dem Test wurde eine freiwillige Online-Befragung durchgeführt und nach der Bearbeitungsnummer des Testbogens gefragt. So konnten wir identifizieren, wer es geschafft hat und wie die Kandidaten sich konkret vorbereitet haben. Das Ergebnis hat gezeigt: Kommerzielle Vorbereitungskurse sind nicht effektiver als nicht-kommerzielle Formen der Testvorbereitung.

Warum durften einfache Armband-Uhren nicht zum Test getragen werden? Warum mussten Schlüsselanhänger an der Garderobe abgegeben werden?

Mittlerweile gibt es auch Smart-Watches (Uhren mit Internet-Verbindung, Anm.). Diese sind wie Handys und Smartphones somit nicht zugelassen. Weil wir Tausende von Kandidaten in kurzer Zeit in die Testhallen weiterleiten müssen, haben wir nicht die Ressourcen, um einzelne Armbanduhren nach ihrer Art zu begutachten. In der Testhalle befinden sich Wanduhren, die für alle klar zu erkennen sind. Auch bei den Schlüsselanhängern gibt es elektronische Modelle, die gegebenenfalls Nachrichten empfangen können.