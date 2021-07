Med-Uni: "Ich denke schon an den nächsten Aufnahmetest"

Teilgenommen haben letztlich 12.777 Bewerber, davon allein für die Wiener Medizinische Universität 6.278. Geprüft werden schulische Grundkenntnisse aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Überdies zielt der MedAT auf kognitive Fähigkeiten, Textverständnis und sozial-emotionale Kompetenzen ab.

"Test wird eine Herausforderung"

An diesem frischen Mittwochmorgen herrscht entlang des Wolfgang-Kössner-Parks vor dem Wiener Messegelände reges Treiben – der MedAT findet in der angrenzenden Messehalle statt. „Ich glaube, dass dieser Test eine Herausforderung wird“, sagt Jonas, 20, aus Kärnten. Vorbereitet habe er sich während seines Zivildienstes, also fast ein ganzes Jahr, sagt er. Aus der U-Bahn-Station Messe-Prater strömen junge Menschen auf den Vorplatz der Halle. Manche stehen in Gruppen und scherzen. Andere sitzen ruhig auf Sitzbänken, schauen in die Gegend. Kurz vor neun ist der Vorplatz wieder leerer – die Warteschlangen sind mittlerweile in die Halle weitergeleitet worden.