So kam es zum Afrika-Sager der Wirtschaftsministerin Schramböck

Bereits einmal hatte eine geografische Falschaussage einer Ministerin für Häme und Irritation gesorgt: Europaministerin Karoline Edtstadtler sagte (ebenfalls in einem ORF-Interview) im April 2020: "Österreich ist das einzige Land, das eine gemeinsame Grenze mit Ungarn hat."

So kam es zum peinlichen Sager

In einem Instagram-Video hat sich die Wirtschaftsministerin mittlerweile entschuldigt. Sie habe bei dem Sager an ihren Urlaub in Afrika gedacht, da sei ihr in den Sinn gekommen: "Was für ein schönes Land!" Sie entschuldige sich "bei allen Geografen" und freue sich schon auf "Willkommen Österreich", die ORF-Satire-Sendung.

Die Gemüter waren damit indes nicht beruhigt, vielmehr wurde moniert, dass Schramböck Afrika wieder als "Land" bezeichnet hat.

Das Wirtschaftsministerium rechtfertigt sich auf KURIER-Anfrage: "Das war ein klassischer Versprecher, der schon einmal passiert, wenn man vor der Kamera steht", werden die Faux-Pas erklärt. Im Vorfeld gebe es Briefing-Meetings, in denen Unterlagen erstellt werden und grobe Leitlinien festgeschrieben werden, werden die Prozesse erklärt.

Der Fehler habe sich nicht schon davor eingeschlichen, heißt es. Dass der peinliche Vorfall im Vorfeld der Afrika-Konferenz mit den geladenen Staaten Ruanda, Kenia und Nigeria zu diplomatischen Verwerfungen führt, "Man darf das nicht überbewerten. Wir haben noch nicht gehört, dass das auf diplomatischer Ebene übel genommen wurde. Und wenn schon, entschuldigen wir uns. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen."