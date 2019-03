Auf Verdacht wegsperren? Die Grenzen der Sicherungshaft

Am Mittwoch um 9 Uhr ist es soweit: Die Regierungsspitze verhandelt im Kanzleramt, wie sie die neue Sicherungshaft umsetzen will. Eine Präventivhaft für alle ist vom Tisch. Aber auch die Einschränkung auf gefährliche Asylwerber ist fordernd.

Wäre eine Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber in Österreich grundrechtlich überhaupt möglich?

Ja, das EU-Recht erlaubt, dass Asylwerber „aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung“ in Haft genommen werden. 15 Staaten haben den entsprechenden Passus in der Richtlinie 2013/33/ EU umgesetzt.

Der Europäische Gerichtshof ( EuGH) und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) haben die Modelle in den Niederlanden und in Belgien für rechtens erklärt. Bezüglich eines Falles in den Niederlanden hat der EuGH festgestellt, dass die in der Richtlinie vorgesehene Inhaftierung nicht gegen die Menschenrechtskonvention verstößt. Vielmehr diene sie dem in der EU-Grundrechtecharta verankerten Recht jedes einzelnen auf Sicherheit.