Auf der Balkan-Route Richtung EU-Präsidentschaft

Und zum Auftakt der Klausur, bei der die im Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft diskutiert werden soll, ist das von Türkis-Blau vorgegebene Thema fix: Migration. Also warnen Innenminister Herbert Kickl und der für EU-Agenden zuständige Kanzleramtsminister Gernot Blümel vor einem neuerlichen Flüchtlingsstrom über den Balkan. Schon Stunden zuvor hat Kickl in Medien steigende Asylzahlen in Südosteuropa platziert, Außenministerin Karin Kneissl sendet später via ORF eine gleichlautende Warnung aus und Kanzler Kurz erklärt schließlich, dass man sich „aus aktuellem Anlass“ der illegalen Migration gen Mitteleuropa widmen müsse. Damit rückt er sein Thema, die Schließung der Balkanroute, wieder in den Fokus.

Diesen „aktuellen Anlass“ begründet er wie folgt: In Griechenland seien derzeit stark steigende Asyl-Ankunftszahlen (144 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, heuer kamen 18.000 Migranten) zu verzeichnen. Diese, vor allem Pakistani, kämen über eine vom Kanzleramt als „Albanien-Route“ bezeichnete Strecke über Serbien, Bosnien, Kroatien und Slowenien nach Österreich. Sollten die Zahlen steigen, so Kurz und Kickl, werde man die österreichische Grenze anders als 2015 schließen. Kurz trifft daher kommende Woche den Premierminister Albaniens, Innenminister Kickl will telefonisch mit seinen Amtskollegen am Balkan besprechen, wie man im Falle einer größeren Asylbewegung zu handeln gedenke. Der Grenzschutz werde zentrales Thema des Ratsvorsitzes sein.