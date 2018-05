Türkis-blaue Sommerfrische mit Klima, EU und Mindestsicherung

Noch vor diesem verfassungsrechtlichen Husarenritt aber will die Regierung über das Klima reden: ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger wird die lang ersehnte Klimastrategie in Grundzügen präsentieren, am Montag soll das Papier dann im Ministerrat beschlossen werden – womit Österreich nach Jahren der Versäumnis nun doch einen Plan vorlegt, wie die Ziele aus dem Pariser Klimavertrag 2015 national umgesetzt werden sollen. Eine erste Version der Strategie wurde bereits vor einigen Wochen vorgestellt, nun wurde mit Interessensvertretern ein finales Papier formuliert. „Diese Strategie“, so Köstinger, „ist die Grundlage für alle Maßnahmen der nächsten Jahre“. Ab 2020 soll es wie vereinbart ein Verbot von Ölheizungen in Neubauten geben, ab 2030 muss Strom indes zur Gänze aus erneuerbaren Energieträgern kommen.

Allein,entgegen kam man den zahlreichen Kritikern der Strategie-Erstversion kaum: Weiterhin finden sich keine Abschaffung des Diesel-Privilegs oder anderer umweltfeindlicher Subventionen im Programm. Bis 2019, so der Plan, sollen diese evaluiert werden. Budgetäre Extramittel für den Klimaschutz gibt es in näherer Zukunft keine.

Neue Punkte der Strategie sind indes ein Fokus auf Klimaschutz in der Schule (allerdings nicht als eigenes Unterrichtsfach), die Entwicklung einer „Bioökonomie-Strategie“ (sprich: Wie kann Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe funktionieren?) und mehr Vorteile für E-Autofahrer.