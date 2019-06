Auch Rote und Blaue: Alle wollen grün sein

Damit springt die FPÖ freilich nur auf einen Zug auf, der sich spätestens im EU-Wahlkampf in Bewegung gesetzt hat: Österreichweit entdeckten fast alle Parteien den Klimaschutz für sich.

Ganz deutlich zeigt sich das in Wien. Neben der FPÖ setzt derzeit auch die dortige SPÖ auf Umweltthemen im Ankündigungsstakkato: Bis 2050 sollen die -Emissionen im Verkehr um 100 Prozent gesenkt werden, verlautbarte jüngst Bürgermeister Michael Ludwig. Und erst am Mittwoch gab er eine Kooperation mit Hamburg und Zürich in Sachen nachhaltige Entwicklung bekannt.

Die Wiener Neos präsentieren heute, Montag, ihre Ideen für ein Klimaschutz-Gesetz. Einzig die Wiener ÖVP hält sich noch zurück.

„Das Umwelt-Thema erlebt gerade eine Renaissance“, sagt der Politologe Peter Filzmaier. Früher unter „ferner liefen“, rangiere es jetzt bei Wählerbefragungen unter den drei wichtigsten Themen. Die durchaus polarisierenden freitäglichen Klimademos seien laut dem Experten wohl nur ein Auslöser für dieses Revival. Er verweist auch auf das günstige Zeitfenster: „Derzeit wird das Thema nicht von der Zuwanderungsfrage überlagert.“

Allzu glaubwürdig wirke gerade die FPÖ bei ihrer „Pirouette“ aber nicht, sagt Filzmaier. „Vielmehr löst sie in allen Richtungen Irritationen aus.“ Und auch die Klimaschützer von der SPÖ werden sich noch öfters anhören müssen, dass die Roten vehement für den Bau des Lobautunnels und der dritten Piste am Flughafen Schwechat eintreten.

Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ) lässt diese Kritik kalt: „Jedes kleine Dorf hat eine Umfahrung. In Wien wird der Verkehr durch die Stadt abgewickelt – das ist einzigartig.“ Und auch der Verzicht auf eine dritte Piste würde das Problem nicht lösen, sondern nur verlagern.