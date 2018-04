Auch ÖVP-Gewerkschafter rüsten zu Streiks gegen Regierungsplan

Vor allem am Prinzip der Kassen-Selbstverwaltung durch Arbeitgeber und -nehmer sowie an der Unfallversicherung (AUVA) dürfe nicht gerüttelt werden, sagen nicht nur rote Gewerkschafter.

Auch Norbert Schnedl, Chef der Christ- und Beamtengewerkschaft, zeigt sich kampfbereit. In einer Aussendung erinnert er Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sogar an ihren Amtseid. Schnedl: „Niemand stellt sich gegen sinnvolle Reformen. Aber mit – noch dazu falschen – Brachialargumenten die Selbstverwaltung schlecht zu reden, hat mit Seriosität nichts mehr zu tun. Jene Teile der Bundesregierung, die hier versuchen, mit ’Fake news’ Stimmung zu machen, sollten sich an ihren Amtseid, den sie auf die Verfassung der Republik Österreich abgelegt haben, erinnern.“

Nach Vorarlberg und Wien sind die anderen Bundesländer in den nächsten Tagen und Wochen an der Reihe. Überall werden gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vorbereitet.

ÖGB-Präsident Erich Foglar steht voll dahinter: „Die Stimmungsmache der Bundesregierung gegen die Sozialversicherung ist unerträglich und ganz sicher nicht im Sinne der Versicherten. Die Regierung soll endlich alle an einen Tisch holen und konkrete Vorschläge machen, statt durch aktionistische Symbolpolitik die Menschen zu verunsichern. Der ÖGB steht voll hinter den Betriebsräten und wird auch gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen unterstützen, wenn die Regierung weiterhin den Dialog verweigert.“

Nachsatz Foglars Richtung Kurz und Strache: „Die Versicherten und auch die Beschäftigten der Sozialversicherungen haben Besseres verdient als dumpfen Populismus.“

Am prägnantesten formuliert der scheidende AK-Präsident Rudolf Kaske: „Ein Anschlag auf die Selbstverwaltung ist ein Anschlag auf die Demokratie.“ Gewerkschaftsaktionen seien daher unausweichlich.