Auch Österreichs Juden fragen sich: Gehen oder bleiben?

Gehen oder bleiben? – Diese Frage beschäftigt nach einer Serie von islamistischen Terroranschlägen und steigendem Antisemitismus auch viele österreichische Juden. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, bestätigt, dass Gemeindemitglieder intensiv darüber diskutieren, nach Israel auswandern zu wollen. Der Aufruf von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an europäische Juden, nach den tödlichen Terrorattacken in Paris und Kopenhagen Schutz in Israel zu finden, ist für Deutsch positiv. "Es ist gut zu wissen, dass es diese Option gibt. Es liegt aber an den österreichischen Juden, selbst zu entscheiden, auswandern oder nicht."Die Angst unter Juden vor weiteren Anschlägen ist groß. "Es ist sehr beunruhigend, wir sind vor Terror nicht gefeit", erklärt Deutsch.