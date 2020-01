Asylzentren an Außegrenzen: Landeshauptleute kritisieren Nehammer

Mit scharfer Kritik hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) auf die Ankündigung von Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP), grenznahe Asylzentren einrichten zu wollen, reagiert. Er sei schon länger in der Politik, „aber so einen Blödsinn habe ich überhaupt noch nicht gehört“, sagte Doskozil im Gespräch mit der APA am Dienstag. Er sah einen „Anschlag aufs Burgenland“. Das Burgenland, in dem im Übrigen am Sonntag der Landtag neu gewählt wird, werde sich mit allen Mitteln gegen die Pläne von Türkis-Grün wehren. „Er braucht gar nicht zu Gesprächen ins Burgenland kommen“, so Doskozil an die Adresse Nehammers. Der Auftritt des Innenministers sei für ihn enttäuschend und habe gezeigt, dass sich Nehammer offensichtlich in der Materie nicht auskenne. „Das ist nicht nur traurig für die Politik und das Innenministerium, sondern auch für die Menschen im Land.“ Diese würden nämlich darauf vertrauen, dass die Politik die Probleme löse und nicht PR mache und Schlagwörter produziere.