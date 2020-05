Asylwerber unter 25 dürfen Lehre machen

Hundstorfer nimmt die Kritik gelassen: "Ich erwarte mir keine Jubelrufe. Jetzt probieren wir einmal, wie das geht", sagte er gegenüber Ö1. Es handle sich auf keinen Fall um ein Massenprogramm und es gebe nach wie vor Hürden. Unternehmen die einen Asylwerber als Lehrling aufnehmen wollen, müssen nachweisen, dass sie keinen geeigneten Bewerber aus Österreich oder einem anderen EU-Land für die Lehrstelle gefunden zu haben. Mit negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt rechnet Hundstorfer nicht, "weil das Procedere so steuerbar ist, dass es gar nicht negativ werden kann. Denn der Regionalbeirat des AMS muss zustimmen. Und der Regionalbeirat wird wissen, was in seiner Region los ist." In Wahrheit gehe es darum, Schwarzarbeit zu verhindern, so Hundstorfer.

Begrüßt wird der Schritt von der Wiener Caritas, doch weitere Erleichterungen müssten folgen. Geschäftsführer Klaus Schwertner: „Zum einen sieht der Erlass vor, dass die Lehre nur in ausgewählten Sparten möglich sein soll. Zum anderen bleiben wir dabei: Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für Asylwerber derzeit viel zu restriktiv geregelt. Denn selbst wenn diese Menschen ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten und auf eigenen Beinen stehen wollen, ist es ihnen von Gesetzes wegen praktisch untersagt.“