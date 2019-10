Asylwerber in Lehre: Peschorn will Lösung und lädt zum Gespräch

Peschorn wollte vor der Wahl ein Treffen mit der Obfrau des Innenausschusses (die scheidende SPÖ-Mandatarin Angela Lueger), das kam aber nicht zustande. Der Innenminister erklärte daraufhin öffentlich, ihm seien die Hände gebunden – das Gesetz gebe eine „pragmatische Lösung“ derzeit nicht her.

Neos-Offensive

Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper startete nun mit einem Schreiben an den Minister einen neuen Versuch – und Peschorns Büro meldete sich prompt zurück: Der Innenminister will sich am 29. Oktober mit ihr treffen. Ein Signal, dass er trotz (eigentlich) begrenzter Amtszeit noch aktiv werden will.