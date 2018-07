Asylstreit: Die Achse der Eigenwilligen

Unruhe dürfte es ohnehin intern geben: Im Fokus stehen Verschärfungen in der europäischen Asylpolitik. Österreichs Innenminister Herbert Kickl hat als Gastgeber die Aufgabe, die nationalen Einzelinteressen unter einen Hut zu bekommen. Die in der Frage vermeintlich verbündeten Länder Österreich, Italien und Deutschland (die so genannte „Achse der Willigen“) hatten sich bereits im Vorfeld ein Gezerre und Geschiebe darum geliefert, wer warum für welche Flüchtlinge nicht zuständig sein möchte.

Wenig Aussicht auf Erfolg hatte am Mittwochabend ein Treffen zwischen Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) und seinem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini (Lega): Seehofer will ja bilaterale Abkommen aushandeln, damit die Polizei Asylwerber direkt an der Grenze zurückweisen kann. Ein klares Nein kassierte er schon vergangene Woche von der österreichischen Bundesregierung. Salvini richtete Seehofer dann am Dienstag aus, dass die Rücknahme von nach Norden gereisten Asylwerbern „das Letzte“ sei, das Italien tun werde.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hardliner wie Seehofer nicht einmal in ihrer eigenen Regierung die nötige Rückendeckung haben. Seehofer, der seit Wochen für seinen Asylkurs kritisiert wird, leistete sich erst kürzlich einen Fauxpas, der erneut Rücktrittsaufforderungen laut werden lässt.