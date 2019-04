Asylanträge um 30 Prozent gesunken

Gesunken ist auch die Zahl der offenen Verfahren, und zwar auf rund 34.000. Der Großteil davon, nämlich 29.000, liegen bei der zweiten Instanz, also dem Bundesverwaltungsgericht.

Für Herbert Kickl ist die sinkende Zahl der Asylanträge freilich „kein Grund, dass wir uns zufrieden zurücklehnen“. Er kündigte „konsequente Außerlandesbringungen und schnelle Verfahren“ sowie die Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen an.

Schönborn: "Einfach unmenschlich"

Nichts, was Christoph Schönborn gerne hören wird. Nachdem der Kardinal bereits im Interview mit dem KURIER am Sonntag einen Appell für mehr Menschlichkeit an die Bundesregierung gesandt hatte, legte er in der ORF-Pressestunde noch nach. „Eine kleine Gruppe von Menschen wird offensichtlich systematisch in ein schiefes Licht gerückt. Asylwerber werden unter Generalverdacht gestellt“, kritisierte der Wiener Erzbischof.