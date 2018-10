Asyl-Beratung: Massive Kritik an Kickl-Plan

Momentan teilen sich die aus Diakonie und Volkshilfe bestehende ARGE Rechtsberatung und der Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ) die Asyl-Rechtsberatung auf. VMÖ-Geschäftsführer Günter Ecker bleibt gelassen, wisse man doch seit elf Monaten, „dass es mit 1. 1. 2020 zu einer Strukturreform kommen wird“. „Wir haben ein Ablaufdatum“, sagt Ecker und kündigt zugleich an, an dem Wechsel zur BBU „professionell“ und „konstruktiv“ mitarbeiten zu wollen. Darüber hinaus gehe er davon aus, dass die Weisungsfreiheit auch in der BBU „gelebt wird“.

So optimistisch ist Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser nicht, ganz im Gegenteil. „Hier geht es nicht nur um die Beratung im Asylverfahren, sondern um den Rechtsstaat an sich, der das Recht auf faire Verfahren durch rechtliche Vertretung sicherstellt“, warnt Moser.

Wie sie sieht auch Anny Knapp von der Asylkoordination den Rechtsstaat in Gefahr. Dass auch die BBU unparteiisch und objektiv beraten werde, glaubt sie nicht. Die Rechtsberatung sei wie eine anwaltliche Vertretung zu betrachten. Dass nun die eine Partei, also der Staat, auch die Beratung für die andere Partei übernehmen solle, sei „einfach absurd“, so Anny Knapp

Und auch, wenn die BBU nicht vor 2020 starten wird, denken die NGOs bereits an mögliche rechtliche Schritte. So will Knapp wie auch alle anderen Betroffenen auf die Ausgestaltung warten, vermutet aber, dass die Neuregelung wohl kaum mit der EU-Grundrechte-Charta konform sein wird.

Christoph Riedl von der Diakonie meint hingegen, dass der Gang zum Europäischen Gerichtshof gar nicht nötig sein werde. „Ich nehme an, dass das der Verfassungsgerichtshof in so einer klaren Sache selbst erledigen wird“, meint der Asylrechtsexperte.

An Unterstützung würde es nicht mangeln: Bereits im Frühjahr wurde in Sachen BBU ein offener Brief mit dem Appell an die Regierung gerichtet, den Rechtsstaat nicht in Gefahr zu bringen. Unterzeichnet haben ihn unter anderem alle heimischen Verfassungsrechtler von Rang und Namen.