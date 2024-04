Asyl: Nur Wien erfüllt Vorgaben

Die Debatte um eine Residenzpflicht für Flüchtlinge hat auch damit zu tun, dass sich die meisten Länder nicht an die Vorgaben halten und zu wenige Menschen aufnehmen. Laut jüngsten Zahlen ist Wien das einzige Land, das die Quotenvereinbarung in der Grundversorgung einhält bzw. sogar bei weitem übererfüllt, nämlich zu 198 Prozent. Am weitesten vom Ziel entfernt sind Kärnten und Salzburg.