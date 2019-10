Asyl: NGOs hoffen auf Umdenken bei Bundesbetreuungsagentur

Mehrere im Flüchtlingswesen engagierte Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um gegen die Bundesagentur für Betreuungs-und Unterstützungsleistungen (BBU) zu protestieren. Man hoffe auf eine Rücknahme des Gesetzes, sagten Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser, Erich Fenninger von der Volkshilfe, Ex-Justizministerin Maria Berger und Ferry Maier am Montag in einer Pressekonferenz.

Ausgerechnet einen Tag vor dem Bekanntwerden des "Ibiza-Skandals" hätten ÖVP und FPÖ beschlossen, die bisher unabhängige Rechtsberatung für Asylwerber zu "verstaatlichen", rief Moser in Erinnerung. Am 1. Jänner soll die BBU ihre Arbeit aufnehmen, derzeit wird via Ausschreibung ein Geschäftsführer gesucht. "Wir stehen vor einer dramatischen Beschneidung des Rechts auf ein faires Asylverfahren", warnte daher Moser.

#fairlassen

Nicht nur die Diakonie hofft nun auf ein Umdenken unter einer neuen Regierung. #fairlassen heißt der Zusammenschluss aus Organisationen wie etwa Caritas, SOS Mitmensch und Amnesty International, der schon an die Koalitionsverhandler appelliert, sich das Ganze noch einmal anzuschauen. Für Moser wäre eine Rechtsberatung unter Federführung des Innenministeriums so, "als würde Nestle den Konsumentenschutz übernehmen".