Videos über Weg via "Moscheen-Route" kursieren

Route über Albanien - Bosnien - Montenegro

Von der Regierung zuletzt ins Gespräch gebracht wurde verstärkt eine neue Route, die unter anderem über Albanien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro in die EU führt, Fachleute vor Ort sprechen intern von einer sich entwickelnden "Moscheen-Route", da Moscheen auf dem Weg in den Norden Unterstützung bei der Migrationsbewegung bieten sollen. Aktuell kursieren im Internet auch etliche Videos, die auf Arabisch eine detaillierte Route durch die Region in die EU beschreiben.

Doch es gibt auch andere kleinere Entwicklungen, die zu einer Zunahme von Flüchtlingsbewegungen führen können. Webinger weist hier etwa auf eine Visa-Liberalisierung für Iraner hin, die nun per Direktflug Serbien ansteuern können. Viele der Iraner zögen weiter, das Land sei in Österreich und Deutschland nunmehr auch unter den Top Drei der Asyl-Herkunftsstaaten.

Darstellungen, wonach die Gefahr einer neuen Flüchtlingswelle aufgebauscht werde, weist der Beamte zurück. Denn nicht nur gebe es ein deutlich erhöhtes Flüchtlingsaufkommen an der türkisch-griechischen Grenze, auch in den Balkan-Staaten würden erhöhte Zahlen registriert. So gab es heuer in Bosnien bisher fast 4.400 Ankünfte, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 207.