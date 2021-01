Aschbacher-Rücktritt: Kurz favorisiert Top-Experten Martin Kocher für Arbeitsministerium

Es ist ein turbulentes Wochenende. Am Samstag musste Arbeitsministerin Christine Aschbacher wegen Plagiatsvorwürfen ihren Rücktritt erklären.

Am Sonntag zu Mittag wird ihr Nachfolger der Öffentlichkeit präsentiert. Die Wahl des Kanzlers ist dem Vernehmen nach auf einen wissenschaftlichen Kapazunder gefallen: den Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher. Der Ökonom wird das Schlüsselressort in einer heiklen Phase übernehmen: es steht der wirtschaftliche Wiederaufbau nach der Corona-Krise an.

Der Salzburger, geboren 1973, ist studierter Volkswirt mit Forschungsschwerpunkt Verhaltensökonomie. Seit 2016 leitet Kocher das IHS, seit 2020 ist er auch Vorsitzender des Fiskalrats, eines Kotrollgremiums für das Gebaren der öffentlichen Haushalte.

Kocher ist vielen Menschen bekannt durch seine wirtschaftspolitischen Analysen in den Medien. Das IHS erstellt auch gemeinsam mit dem WIFO die regelmäßigen Konjunkturprognosen, auf deren Basis die Regierung das Budget erstellt.