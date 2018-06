Selbst Sozialressort warnt vor zu viel Arbeits-Flexibilität

Brisant: Die blaue Politikerin, die der Opposition in ihrer Verteidigung des 12-Stunden-Tages „Klassenkampf“ vorgeworfen hat, hielt sogar eine 15-minütige Auftaktrede der Veranstaltung. In deren Fokus stand eigentlich die Gender-Medizin und das Aufzeigen der Gesundheitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Als der heikle Bericht, der auch auf der Website des Ressorts heruntergeladen werden kann, schließlich präsentiert wurde, hatte Hartinger-Klein die Veranstaltung bereits wieder verlassen.

Indes sind die Mitarbeiter des Ressorts, die an diesem 79-seitigen Bericht gearbeitet haben, nicht die einzigen, die einer starken Ausweitung der Arbeitszeit eher skeptisch gegenüberstehen. Christine Mayrhuber etwa, Ökonomin der Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), erklärt dem KURIER, dass man bei steigender Arbeitszeit immer unproduktiver werde. „Das sieht man vor allem im Produktionssektor in etlichen Studien ganz klar“, sagt sie. „Nebst steigender Fehleranfälligkeit sinkt auch die Produktivität ab der achten Stunde pro Arbeitstag“. Einer der Gründe dafür sei in der Industrie schlicht die einsetzende körperliche Müdigkeit. Neben den gesundheitlichen Schäden, die regelmäßiges überlanges Arbeiten verursachen könne, ist es also auch nicht zwingend wirtschaftlich von Vorteil. „Und allein die gesundheitlich höheren Belastungen“, so Mayrhuber, „verursachen aufgrund dadurch möglicherweise resultierender Behandlungen oder gar Arbeitslosigkeit volkswirtschaftlich hohe Folgekosten für die Gesellschaft.“